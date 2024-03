Blitz antidroga in Salento, 13 arresti. In carcere il fidanzato di Roberta Bertacchi, trovata impiccata con una sciarpa di calcio Il 35enne, non indagato nella tragica vicenda di Roberta, è in carcere dopo il blitz di stamani





I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito nelle prime ore di questa mattina a Casarano (Le) un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione e porto illegale di armi da fuoco. Tra gli arrestati Davide Falcone, il fidanzato di Roberta Bertacchi Tra i destinarari dell'ordinanza che questa mattina ha portato a 13 arresti in Salento con l'operazione antidroga dei carabinieri di Casarano compaiono anche i nomi di Antonio Amin Afendi, il 33enne ucciso a colpi di pistola sabato mattina in strada a Casarano da Lucio Sardella, killer reo confesso; e di Davide Falcone, il 35enne ultras del Casarano calcio, fidanzato di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata la mattina dello scorso 6 gennaio a Casarano nella sua abitazione, con una sciarpa che le aveva regalato Falcone. Si era trattato di un gesto volontario. Lo scontro tra due organizzazioni e l'omicidio del boss Potenza L’indagine, condotta dai carabinieri della compagnia di Casarano, ha consentito di evidenziare nel comune del basso Salento la presenza di due organizzazioni criminali contrapposte, che si contendevano l'egemonia sul territorio. E che erano anche pronte a scontrarsi nuovamente, dopo la scia di sangue degli anni scorsi, iniziata a ottobre 2016 con l'uccisione del boss Augustino Potenza e poi continuata tra tentati omicidi e rappresaglie fino al blitz “Diarchia”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 14:17

