Roberta Bertacchi impiccata al balcone, spuntano nuovi testimoni: «Alle 3 di notte era ancora viva, eravamo a casa con lei»

di Redazione web

Nuove testimonianze potrebbero far luce sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata sul balcone della sua abitazione a Casarano (Lecce) la mattina dell'Epifania. Secondo quanto avrebbero riferito ai carabinieri quattro testimoni la ragazza era ancora viva alle 3 di notte, in compagnia di alcune persone che erano con lei in casa. Le quattro persone quella notte sarebbero state con la 26enne, in momenti diversi, nella sua abitazione, dove si era trasferita da poche settimane. Dopo le 3 l'avrebbero lasciata e sarebbero andati via. I testimoni si sono presentati spontaneamente dai carabinieri raccogliendo l'appello della madre della 26enne che in tv nei giorni scorsi ha chiesto a chiunque sappia qualcosa di parlare.

Roberta fu trovata impiccata con una sciarpa della squadra di calcio del Casarano che le aveva regalato il suo fidanzato, un 35enne del posto conosciuto nell'ambiente degli ultras, con cui aveva da poco iniziato una relazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA