Attentato a Padova, paura per Ario Gervasutti: 5 colpi di pistola contro la casa del giornalista del Gazzettino

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grave episodio di intimidazione nella notte a Padova: un giornalista del Gazzettino,, è stato vittima di un attentato mentre si trovava nella sua abitazione. Pochi minuti prima delle 2 sono stati sparati 5 colpi di pistola contro la sua casa: il collega, svegliato di soprassalto, ha messo al sicuro la famiglia per poi chiamare i carabinieri.I militari e la Scientifica hanno rinvenuto, mentre altri 2 colpi avevano raggiunto solo il muro esterno. «, mia moglie e i miei due figli erano in casa, 3 colpi hanno raggiunto la loro camera da letto -- Al momento non ho idea di chi sia stato,, ma non escludo l’episodio sia legato alla mia attività professionale».Da parte di tutta la redazione e del gruppo di lavoro di Leggo, la massima solidarietà al collega Gervasutti, vittima di un episodio inaccettabile e nella speranza che nulla del genere possa più accadere.