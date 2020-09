Aperitivo senza mascherina e senza distanziamento: 34 giovani multati

La polizia Locale di Treviso ha sanzionato ieri sera 34 giovani, tra i 18 e i 25 anni, durante i controlli di alcuni locali della città. I provvedimenti hanno riguardato inizialmente: sono 18 i giovani trovati verso le 23 in alcune zone del centro senza mascherina e senza alcun distanziamento, in piedi mentre parlavano, qualcuno con il bicchiere in mano, in palese violazione delle attuali norme che prevedono il distanziamento di almeno un metro e l'utilizzo della mascherina dopo le 18 sulle aree dove si possono creare assembramenti.

Il gruppo

Non solo, verso mezzanotte un gruppo di 16 ragazzi è stato trovato a consumare pizza al taglio su alcuni tavoli di un bar già chiuso, nei pressi del Municipio, senza ripettare la distanza minima di un metro. Solo all'arrivo degli agenti in uniforme alcuni hanno cercato in tutta fretta di indossare la mascherina.



«A non rispettare le prescrizioni - spiega il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo - sono stati giovani, molti residenti fuori dal Comune di Treviso. Il Comando di Polizia locale ha da sempre operato prima con un'azione di informazione e sensibilizzazione, precisando che in caso di violazioni palesi ci sarebbero state sanzioni. 34 multe in poche ore non sono poche ma si tenga conto che in generale, a fronte di un centro storico frequentato da alcune migliaia di persone, la percentuale di chi ha osservato le norme è stata la stragrande maggioranza».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 22:52

