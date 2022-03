Treviso, esce in scooter per andare al lavoro e muore: Andrea era padre di due bimbi

Schianto mortale all'alba sulla strada Treviso mare: muore uno scooterista di 47 anni. Ferito lieve un automobilista di 25 anni. Il terribile incidente è avvenuto stamattina, 23 marzo, poco prima delle 6, a Roncade, all'altezza del ristorante Perché. L'impatto tra la vettura e lo scooter è stato violentissimo. Ad avere la peggio il centauro Andrea Marcuccio, 46enne, residente a San Biagio di Callalta con la moglie e i due figli.

Chi è la vittima

L'uomo stava andando al lavoro al mobilificio Milani di via Giorgione, a Roncade, dove lavorava come magazziniere e addetto alla produzione. Inutili i soccorsi del Suem 118: per lui non c'era più nulla da fare. Il conducente dell'auto, S. S., 25enne, invece è finito al pronto soccorso con ferite lievi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi. Sono ancora al vaglio la dinamica e le cause dell'incidente, l'ennesimo sulle strade della Marca.

