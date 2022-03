Schianto in moto contro un furgone: morto a 66 anni Raffaele Mori Taddei

Tragedia in Toscana: è morto Raffaele Mori Taddei. Il presidente nazionale della Federazione italiana giochi tattici (legata al mondo del softair), è deceduto ieri in ospedale a 66 anni, dopo essersi schiantato, sulla sua moto, contro un furgone.

Originario di San Miniato (Pisa), Raffaele Mori Taddei è morto all'ospedale di Empoli (Firenze) in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 a San Miniato Basso (Pisa). Secondo quanto appreso, la vittima, alla guida di una moto, è entrata in collisione con un furgone.

L'incidente, inizialmente classificato come un codice giallo, ha visto l'intervento del 118 e della polizia municipale e il motociclista è stato accompagnato all'ospedale di Empoli, dove però le sue condizioni si sono aggravate fin quando in serata è stato dichiarato il decesso. Raffaele Mori Taddei era molto conosciuto anche nell'Empolese in quanto svolgeva la funzione di volontario antincendio nella sezione Vab di Vinci (Firenze).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 13:45

