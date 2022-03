Osvaldo e Giorgio Capone, padre e figlio muoiono lo stesso giorno: un paese sotto choc

Due sorrisi della stessa famiglia che si spengono, a poche ore di distanza, l’uno dall’altro. Osvaldo e Giorgio Capone erano padre e figlio, di 69 anni e 35 anni.

Hanno combattuto e purtroppo perso la loro battaglia più importante, quella per la vita. Gravemente malati, Osvaldo e Giorgio hanno comunque continuato a lottare e a conservare la speranza di poter superare il momento doloroso che stavano attraversando. Ma così non è andata.



Giorgio, ragazzo solare e gentile si è spento la notte scorsa intorno alle 3. Osvaldo, ricoverato in ospedale, ha smesso di vivere dopo 3 ore, alle prime luci dell’alba.

Tutta la comunità di Lizzanello, comune in provincia di Lecce, appresa la drammatica notizia, sotto choc, si è stretta intorno alla famiglia. Vicinanza è stata espressa anche dall’amministrazione comunale al consigliere di maggioranza Luigi Capone per la perdita del fratello Osvaldo e del nipote Giorgio.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, alle ore 15,30, nella chiesa Maria SS. Addolorata di Lizzanello.

