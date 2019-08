Si tuffa ma finisce contro gli scogli, Sofia morta a 22 anni dopo una settimana di agonia

Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social per Sofia Perelli, la 22enne di Perugia soccorsa in mare l'8 agosto e morta dopo sei giorni di agonia ad Ancona. Tra questi, quello della mamma Valeria Iovane: «Ora sei in Paradiso. Non aver paura, nessuno ti farà domande perché la tua infinita generosità sarà premiata per l'eternità». «Grazie amore mio - scrive il fratello Francesco - mia unica anima gemella, per essere stata la colonna della mia vita, regalami forza e amore per sempre». «Bastava una sola sua parola e mi sentivo meglio! Amavo tutto di lei» commenta l'amica Anna. Sofia era molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove il suo ultimo post sembra un premonizione: «Tienimi su quando sto per cadere... sono forte, sì. Ma poi sono anche fragile».

Si tuffa ma finisce contro gli scogli,dopo una settimana di agonia. La giovane era stata soccorsa nelle acque di Ancona ) e portata all'ospedale di Torrette, ma le sue condizioni erano rimaste gravissime: oggi è arrivata la notizia del decesso, avvenuto mercoledì scorso, della 22ennedi Perugia. L'8 agosto Sofia era in compagnia di una sua amica di 26 anni. Dopo un tuffo in mare, un'onda l'aveva scagliata contro gli scogli e la ragazza era rimasta sott'acqua, in arresto cardiocircolatorio. Era stata subito soccorsa da un'idroambulanza della Croce rossa di Ancona, all'altezza delle grotte di Sirolo, riportata a riva e da qui trasportata all'ospedale di Ancona. Ma Sofia è morta dopo un'agonia di sei giorni.