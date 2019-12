Adesca una 15enne su internet e vola dagli Usa per incontrarla: uomo di 30 anni in manette

Rifiuta l'elemosina fuori dal supermercato: nigeriano insegue cliente e lo prende a sassate

Sabato 14 Dicembre 2019, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha conosciuto una ragazza 15enne dell'anconetano su Internet e vola in Italia per incontrarla dopo uno scambio di foto intime: arrestato un americano 30enne.che hanno atteso l'uomo sul luogo dove avrebbe dovuto incontrare lalo hanno arrestato. L'accusa è quella di detenzione di materiale pedopornografico: nei dispositivi del 30enne partito dal Nuovo Messico, infatti, sono stati trovati foto e video della 15enne anconetana in pose molto intime che erano state inviate via