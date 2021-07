Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il camion del latte: donna muore a 47 anni

Mattinata tragica quella di sabato 17 luglio sulle strade dell'agordino. Incidente mortale a Caprile, in comune di Alleghe (Belluno) dove è morta una donna di 47 anni, Carla Scola, che al volante dell'auto è finita contro un camion. Altri incidenti a passo Pordoi ad Arabba di Livinallongo, dove è intervenuto l'elicottero per un motociclista finito contro un'auto.

Erano le 8.15 quando è avvenuto in prossimità dell'abitato di Caprile, lungo la SR 203 agordina. La dinamica è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri di Caprile che hanno effettuato i rilievi. Si è potuto apprendere che Carla Scola, che era residente a Laste di Rocca Pietore, al volante della sua Peugeot 205 viaggiava da sola in direzione Caprile-Rocca Pietore. All'improvviso avrebbe deviato sulla sinistra, andando a scontrarsi contro il camion, all’altezza dell’Hotel Monte Civetta. Immediato l'intervento dell'elicottero dall'Alto Adige: purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA