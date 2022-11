Alice Manfrini, morta a 24 anni la tiktoker col Sarcoma di Ewing: raccontava la lotta al tumore sui social

È morta Alice Manfrini, la ragazza che raccontava su TikTok la lotta contro il Sarcoma di Ewing. La 24enne aveva postato l'ultimo video l'1 novembre, poi era sparita dai social. Il 10 novembre scorso è cominciata a circolare la voce che fosse morta. Tantissimi i messaggi di cordoglio di chi la conosceva o di chi semplicemente stava seguendo la sua battaglia terribile.

Tumore al colon, scoperte le cellule maligne che si staccano dal cancro e causano la morte per metastasi. «Speranza per milioni di malati»

Chi era Alice Manfrini

La ragazza ha scoperto il male che l'aveva colpita nel 2021. Già un anno prima, durante il lockdown, aveva raccontato sui social che qualcosa nel suo corpo stava cambiando. Prima i problemi a un ginocchio, poi dolori vari che andavano e venivano. Dopo alcune diagnosi errate e un'attesa prolungata, a febbraio del 2021 è arrivato l'esame con la diagnosi corretta e l'inizio immediato della chemioterapia. In tutto fa sei cicli di chemio e affronta sei operazioni. Durante le cure, la soddisfazione della laurea in economia. A novembre 2022 arriva la notizia della sua morte.

Fino all'ultimo non aveva perso la speranza, anche se le sue condizioni erano visibilmente peggiorate, tanto che non riusciva più a parlare. Sui social provava a sdrammatizzare l'incubo che stava vivendo, anche se Alice sapeva bene che la sua situazione era grave: «È la mia routine: mi sveglio, so di essere così e non ne faccio un dramma» diceva, senza però mai perdere la speranza: «spero che succederà, che mi diranno "sei guarita" e solo a pensarlo mi viene da piangere. Immagino quel giorno come potrò viverlo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA