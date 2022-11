Tumore ai polmoni, scoperto il "tallone d'Achille": i ricercatori spagnoli trovano la proteina bersaglio

di Redazione web

Il tumore ai polmoni ha un "tallone d'Achille". È I'ultima scoperta dei ricercatori dell'Università Cima di Navarra in Spagna, che hanno studiato il tumore e sono giunti alla conclusione che anche quest'ultimo ha un punto debole.

Il tumore lascia 6 mesi di vita alla star della tv: «Sapere che i miei figli cresceranno senza un papà mi spezza il cuore»

Fedez, la cicatrice dopo l'operazione è ancora ben visibile: «Mi ricorda quanto siamo di passaggio»

Tumore, vaccino disponibile entro il 2030. L'annuncio alla Bbc: «Funzionerà»

Il punto debole del tumore ai polmoni

Lo studio dei ricercatori spagnoli sul tumore ai polmoni ha evidenziato il vulnus, e i risultati del loro studio sono stati pubblicati nell'ultimo numero del Journal of Experimental Medicine. Il punto debole del tumore risiederebbe nell'inibizione di DSTYK, una proteina che è coinvolta nello sviluppo della malattia.

La proteina DSTYK

La proteina DSTYK risulta alterata in un'alta percentuale di pazienti malati. Proprio per questo motivo tale proteina diventerà il nuovo bersaglio terapeutico per il trattamento della malattia. La ricerca evidenzia per la prima volta il legame tra il tumore e la proteina.

Il tumore ai polmoni è la principale causa di morte

Il tumore ai polmoni è la principale causa di morte al mondo (11,4 %). Secondo l'ultimo rapporto della Società spagnola di Oncologia medica, questo tipo di male è responsabile del 18% dei decessi.

Karmele Valencia, ricercatrice del Solid Tumor Program di Cima (Spagna) e prima autrice dell'articolo scientifico, sottolinea che si tratta di una scoperta che «ci consente di identificare quei pazienti che non risponderanno all'immunoterapia e di capire quindi il perché».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA