Fedez, la cicatrice dopo l'operazione è ancora ben visibile: «Mi ricorda quanto siamo di passaggio»

«Piccolo aggiornamento sulla mia super cicatrice»: è questo il buongiorno di Fedez per i suoi follower. Questa mattina, dopo aver salutato i suoi figli, il marito di Chiara Ferragni ha raccontato ai fan i postumi della sua cicatrice dovuta all'operazione di qualche mese fa. «Ho iniziato da poco a fare dei trattamenti per cercare di appiattirla perchè si era aperta». E poi, è passato ad un tono più confidenziale, spiegando il suo status emotivo di fronte a quel segno indelebile che rappresenta una pagina nera della sua vita.

«Non so chi di voi ha delle cicatrici e gli è capitata la stessa cosa, ma inizialmente la ripudiavo un po'. Mi guardavo allo specchio e non mi piaceva. E invece in questo periodo sono riuscito a vederla come un valore aggiunto perchè effettivamente ogni mattina che mi lavo mi ricorda quanto siamo di passaggio e quanto bisogna godersi la giornata. Ci tenevo a dirvelo: dobbiamo essere orgogliosi delle nostre cicatrici».

Il dolore

Grazie alla prevenzione, che ha permesso di individuare il tumore al pancreas e intervenire con tempestività, il cantante ha superato brillantemente l'operazione senza riportare metastasi. La sua vita tuttavia è cambiata ed è lo stesso marito di Chiara Ferragni ad ammetterlo. ll rapper ha dichiarato: «Molto spesso c'è il danno delle mete prestabilite, ovvero se ti accade qualcosa devi arrivare ad un determinato punto. Non è così». La gestione emotiva della malattia per Fedez è andata contro la narrazione comune: «Facendo un esempio personale, quando mi sono ammalato di cancro, la narrazione che nella mia testa doveva esserci era: ho avuto il cancro e di conseguenza questa esperienza mi migliorerà come essere umano. Ma chi c***o lo ha detto?».

