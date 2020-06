Alex Zanardi, Selvaggia Lucarelli bacchetta Ignazio Marino per la foto ricordo: «Post sponsorizzato»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'occhio di Selvaggia Lucarelli non perdona. La giornalista oggi ha "pizzicato"che lo ritrae insieme ad Alex Zanardi alla partenza della Maratona di Roma del 2014 a via dei Fori Imperiali. Un'immagine accompagnata da un posto con scritto: «Alex Zanardi che quella forza che ci hai sempre insegnato sia tutta con te adesso, insieme alle nostre preghiere».Un ricordo, un messaggio di vicinanza, come tanti pubblicati in questi giorni per dare forza al campione bolognese che sta lottando tra la vita e la morte in seguito al terribile incidente con l'handbike. Cosa non torna quindi?, così come fa notare la Lucarelli in un tweet. Un'accusa implicita, in pratica, di fare propaganda ai suoi profili social attraverso il drammatico momento che sta vivendo Zanardi.