Alex Zanardi, la lettera di Papa Francesco: «Prego per te, hai dato forza a chi l'aveva perduta»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 09:37

Un pensiero perarriva anche da. Il pontefice ha inviato una lettera toccante alinvitandolo a non mollare. Tutto il mondo dello sport e non solo si è stretto intorno ad Alex, molti sono stati i messaggi die di supporto alla famiglia che in questi giorni è come se stesse nuovamente vivendo un incubo.«La sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Con lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità», ha scritto il pontefice. La lettera è stata pubblicata su La Gazzetta dello Sport dove il Pontefice ha voluto dedicare una preghiera a Zanardi. Un messaggio di forza, che prosegue: «Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia».