Dimentica le chiavi di casa e prova a entrare dal balcone: morto dopo un volo di 6 metri. Aveva perso il padre il giorno prima

E' caduto dal balcone di casa, sei metri di altezza, mentre tentava di entrare in casa sua, avendo dimenticato le chiavi in casa. Una tragedia che si aggiunge ad un'altra tragedia. Alessandro Scotti, la vittima di 42 anni, aveva perso nei giorni precedenti suo padre e stava andando alla camera ardente a Formigine, in provincia di Modena. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato senza vita sul marciapiede, proprio sotto la sua abitazione, in una zona residenziale.

Un piede messo male

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima stava cercando di entrare nell'appartamento dove viveva da qualche anno, dopo essersi separato dalla moglie, ma non avendo con sè le chiavi ha cercato di passare dal balcone, utilizzando una finestra del vano scale; si è fatto aprire il portone da un vicino di casa e da lì avrebbe dovuto saltare sul balcone al terzo piano, ma avrebbe perso l'appoggio sul piede o comunque sarebbe scivolato precipitando nel vuoto per almeno sei metri. Un impatto fatale.

Un secondo lutto

I vicini di casa che hanno sentito il tonfo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per gli operatori del 118 non c'è stata alcuna possiblità di intervento, se non quella di constatarne la morte. Scotti, che aveva anche un figlio adolescente, avuto dalla sua ex moglie, aveva perso due giorni prima suo padre, un uomo di 75 anni; una doppia morte che ha gettato in un grande sconforto la famiglia, originaria della Campania.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 10:59

