Alessandro Gozzoli, svolta nelle indagini: un sospettato fermato in Romania

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Alessandro Gozzoli, 40 anni, originario di Bazzano (Bologna) e trovato senza vita nella sua abitazione a Casinalbo, in provincia di Modena, lo scorso 10 marzo. Un uomo, sospettato per il suo decesso, sarebbe stato fermato in Romania: Gozzoli era legato al letto e gli era stata rubata l'auto, poi ritrovata, e altri oggetti erano spariti dalla casa.

Alessandro Gozzoli, svolta nelle indagini

Il fermato, rintracciato nei giorni scorsi, sarebbe un romeno, che gravitava in Emilia e un altro suo connazionale sarebbe ancora ricercato dalle forze dell'ordine. L'indagine è dei carabinieri e fin da subito si era concentrata sulle ultime persone che avevano incontrato il 40enne, e si era vagliata l'ipotesi un appuntamento per un incontro, concordato sui social.



Una prima ricostruzione aveva portato gli inquirenti a valutare un gioco erotico finito in tragedia, oppure una rapina. Da parte di chi indaga c'è massimo riserbo sulle indagini. Il sospettato è stato preso dalla polizia romena e ora bisognerà capire quando verrà consegnato all'Italia.

