Alcolock, cos'è e come funziona il dispositivo previsto dal Codice della Strada: quando è obbligatorio e chi lo paga

L'alcolock è un dispositivo di blocco dell'auto che impedisce la messa in moto del veicolo se il tasso alcolemico supera il limite stabilito. Ad introdurlo nell'ordinamento italiano è stato il via libera del Consiglio dei Ministri al Ddl sulla sicerezza e alla delega per la riforma del Codice della Strada.

L'alcolock è un dispositivo previsto dal nuovo Codice della Strada nell'ottica del contrasto agli incidenti causati dall'assunzione di alcol prima di mettersi alla guida. Il testo è composto da 18 articoli e il titolo primo è dedicato alle misure di contrasto per chi si mette al volante drogato o ubriaco, con una particolare attenzione per i recidivi. In generale, nessun ritocco agli attuali limiti alcolemici.

Come funziona

Il dispositivo, conosciuto anche con i nomi di Ignition Interlock Device (IID) o di Breath alcohol ignition interlock device (BAIID), è in sostanza un etilometro da auto collegato alla centralina di accensione del motore: se il livello di alcol rilevato è maggiore di quello consentito (zero, nel caso italiano), il veicolo si blocca. Per consentire la messa in moto sarà necessario aspettare che l'alcol nel sange sia tornato a valori consentiti.

I costi

L'installazione dell'alcolock sulle automobili dei recidivi sarà a totale carico del guidatore, e verrà meglio spiegata in un decreto attuativo. Al momento, l'Ue obbliga le case automobilistiche a predisporre l’installazione di questo sistema su tutte le auto di nuova omologazione dal 4 luglio 2022: le vetture non montano già il dispositivo, ma sono pronte ad accoglierlo.

