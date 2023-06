Codice della strada, cambiano le norme sugli autovelox: ecco le città più multate d'Italia, vincono Firenze, Milano e Roma

di Redazione Web

Addio alla patente per recidivi drogati o ubriachi mentre i neopatentati non potranno guidare auto di grossa cilindrata per i primi tre anni, al momento il limite è di un anno. Sono questi alcuni dei punti principali della bozza del Ddl sul nuovo Codice della strada che approda oggi in Consiglio dei ministri. Ma non finisce qui.

Il disegno di legge, infatti, introdurrà nuove norme sugli autovelox. E, prima che la legge cambi, ecco che spuntano i dati sulle città più multate d'Italia.

Codice della Strada, «stop alla patente con droghe o cellulare alla guida. Neopatentati, no auto potenti per 3 anni» Tutte le novità

Limite velocità in autostrada, Salvini: «Superamento 130 km/h in alcune tratte»

«Nel codice della strada abbiamo messo l'educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzioni pesanti per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita per la patente per i recidivi, che uccidono, ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi», spiega il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Ma quali sono i comuni italiani che, nel 2022, hanno ottenuto maggiori proventi da multe legate alla violazione dei limiti di velocità? Facile.it ha analizzato i dati ufficiali scoprendo che, al primo posto, c’è Firenze, con proventi pari a 23,2 milioni di euro, seguita da Milano (13 milioni euro) e Genova (quasi 11 milioni di euro).

Rapportando le multe al numero di autoveicoli e motocicli in circolazione, però, la graduatoria cambia: i guidatori più multati per eccesso di velocità in Italia rimangono i fiorentini (con una “spesa pro capite” di 85 euro), seguiti questa volta dai conducenti grossetani (78 euro) e da quelli reatini (54 euro).

Allargando l’analisi a tutte le violazioni al Codice della Strada, i Comuni che hanno incassato di più lo scorso anno sono stati quelli di Milano (151 milioni di euro), Roma (133 milioni) e Firenze (46 milioni).

Rapportando le multe al numero di conducenti, invece, i più multati d’Italia sono risultati essere i milanesi (con una “spesa pro capite” di 174 euro), seguiti dai fiorentini (170 euro) e dai bolognesi (163 euro).

