Autovelox tagliato dai vandali sulla Statale, i residenti: «Centinaia di multe per eccesso di velocità». Il sindaco: migliora la viabilità

Prendono sul serio le polemiche dei cittadini e compiono l'atto vandalico: l'autovelox sulla Statale 16 è stato tagliato. Questa mattina i vigili del fuoco lo hanno trovato segato alla base. Hanno, poi, messo in sicurezza la zona per consentire la percorribilità della strada. L'autovelox non è durato neanche due mesi dalla sua installazione. Scopriamo cosa è successo.

L'autovelox delle polemiche a Bosaro (Rovigo)

Questa mattina, percorrendo la Statale 16 a Bosaro, in provincia di Rovigo, si vede chiaramente che l'autovelox non c'è più: è stato "annientato". Da due mesi, infatti, i residenti del comune hanno lamentato le centinaia di multe per eccesso di velocità, in una strada con limite di 50 all'ora.

Daniele Panella, sindaco di Bosaro, ha spiegato che il velox è stato installato per migliorare la viabilità: «È ampiamente segnalato e illuminato, annunciato su stampa e social alla comunità pendolare della zona, costituendo così un baluardo al contrasto dei numerosi incidenti, anche mortali, avvenuti in passato».

L'atto vandalico

L'autovelox ha incontrato, già due mesi fa, non poche polemiche da parte dei residenti.

L'autovelox verrà ripristinato

Questa mattina i vigili del fuoco hanno ricevuto l'ordine di intervenire per la messa in sicurezza della zona. L'autovelox, ormai orizzontale, è stato abbattuto.

Alcuni residenti segnalano di aver avuto notizia che verrà quanto prima ripristinato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 11:11

