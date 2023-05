Tu mi multi? E io ti mozzico. Vigile ferito da un uomo pizzicato dall'autovelox

di Emilio Orlando

Tu mi multi? E io ti mozzico. È andata proprio così in via Cilicia, a San Giovanni, sotto gli occhi impauriti di passanti e automobilisti. Un uomo che sfrecciava sul suo quad si è reso conto di essere stato immortalato dall’autovelox, allora è sceso e si è avventato sull’agente della municipale che controllava gli scatti e lo ha morso a sangue. Dopo aver ferito il vigile a una mano e al polso l’uomo bloccato e arrestato per lesioni, resistenza e oltraggio. Il funzionario della polizia Roma Capitale ferito, è stato medicato al pronto soccorso.

L'agente ferito a morsi



Il pizzardone, ha rischiato una grave lesione dei tendini dell’avambraccio, dopo essere stato addentato con forza per parecchi minuti. Il giudice del tribunale penale Iole Moricca, dopo il processo per direttissima, ha condannato l’aggressore a un anno di carcere.

Cosa è successo



L’episodio è avvenuto in via Cilicia a San Giovanni, in piena notte durante un servizio del Gruppo Intervento Traffico, disposto dal vice comandante del corpo Mario De Sclavis per la riduzione della mortalità stradale dovuta all’alta velocità che, specie su via Cilicia, ha mietuto molte vittime. Lo straniero finito in manette, dopo essere passato quattro volte con un quad a forte velocità davanti al velox montato qualche ora prima, è stato fermato dalla pattuglia e dai rinforzi che erano stati chiamati via radio. È quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti che l’uomo ha morso il braccio del funzionario. Per fargli lasciare la presa sono dovuti intervenire altri vigili, alcuni rimasti feriti da calci e pugni.

