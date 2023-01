L'albero di Natale prende fuoco: donna di 57 anni ustionata a Salerno, è grave

di Redazione Web

Incendio in appartamento a Torrione, in provincia di Salerno. L'albero di Natale ha preso fuoco richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e a farne le spese è stata una donna di 57 anni che ha riportato gravi ustioni in varie parti del corpo, tanto da rendere necessario il ricovero d'urgenza.

Il rogo

L'allarme è scattato nella mattinata di venerdì 6 gennaio quando le fiamme alte e il fumo hanno avvolto uno stabile di via Posidonia. I caschi rossi ed i volontari del 118 hanno prestato soccorso alla famiglia residente nella casa avvolta dalle fiamme, propagatesi dall'albero di Natale, forse per un corto circuito delle luci. Ad avere la peggio la donna, ustionata in varie parti del corpo, subito trasferita al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Illesi il marito e il figlio.

