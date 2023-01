Danno fuoco al centro per immigrati e vengono travolti dall'esplosione. Il video delle telecamere

di Redazione web

Due uomini si sono dati accidentalmente fuoco, mentre cercavano di bruciare un edificio per i servizi agli immigrati a Bakersfield, in California. Le loro azioni sono state riprese dalla telecamera di sorveglianza e il video è stato condiviso su Facebook dalla pagina del centro per gli immigrati.

Cosa è successo

Nella notte tra l'1 e il 2 gennaio due uomini vestiti di nero, con indosso delle maschere, hanno cercato di dare fuoco al centro di immigrazione di Bakersfield utilizzando due taniche di benzina. Mentre uno dei due continuava a cospargere l'edificio con il liquido infiammabile, l'altro si è chinato per accendere la prima fiamma, ma il suo tentativo non è andato per il verso giusto. Una vampata di fiamme è esplosa all'improvviso, colpendo entrambi. Uno dei due è scappato via con la gamba in fiamme, l'altro è caduto due volte in preda al panico, poi è scappato via.

Arrestati

Secondo Fox News, i due uomini durante la fuga avrebbero perso i telefoni cellulari, permettendo così alla polizia di individuarli facilmente e arrestarli. Il centro di immigrazione, che aiuta i suoi clienti a pagare le tasse, ha dovuto chiudere per alcuni giorni, come annunciato sulla pagina Facebook. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato un incendio nel garage sul retro dell'edificio, ha detto il comunicato, e sono riusciti a domarlo in 10 minuti. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

