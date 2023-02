Alatri, il padre del ragazzo che doveva morire al posto di Thomas: «È stato minacciato, l'ho mandato via da casa»

A Storie Italiane è intervenuto il padre del ragazzo che sarebbe dovuto essere morto al posto di Thomas. Il 19enne di Alatri è stato ucciso per errore, a causa di uno scambio di persona, visto che aveva una giacca simile a quella del suo amico che era l'obiettivo dell'assassino. Il motivo pare sia nel razzismo, e oggi il padre del giovane arabo ha voluto raccontare come stanno le cose.

La fuga da Alatri

L'uomo, che vuole mantenere l'anonimato, spiega che vive ormai ad Alatri da 40 anni e si è sempre trovato bene, anche se ammette che ci sono sempre stati piccoli gruppi di persone violente e razziste. Il papà del giovane confessa: «Dopo quello che è accaduto nessuno ha messo sotto scorta mio figlio, così io ho deciso di allontanarlo, ora lui non si trova qui e questa notte, per la prima volta dopo giorni, è riuscito a dormire». Il ragazzo infatti, in preda al terrore, erano giorni che non riusciva a riposare anche per il gran dolore della perdita del suo amico.

Le minacce

Il 20enne era molto amico di Thomas, come conferma anche il padre: «Si conoscevano da piccoli, stavano sempre insieme: mangiavano, dormivano insieme, Thomas aveva anche imparato un po' di arabo». Il papà spiega che probabilmente ad Alatri la gente conosce i colpevoli ma non parla, poi ammette che il figlio è stato anche vittima di minacce: «Lui mi ha detto che lo hanno minacciato, non ha voluto dirmi chi e cosa gli è stato detto, ma ho preferito allontanarlo».

