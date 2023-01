Chi l'ha visto, mistero per un biglietto trovato nel seggio elettorale: «Ho ucciso un uomo»

Nella puntata di Chi l'ha visto è stato affrontato un mistero riguardante un misterioso biglietto trovato nel seggio elettorale di Villasanta, in provincia di Monza Brianza, in occasione delle elezioni del 25 settembre scorso. Durante lo spoglio è stato rovato dagli scrutatori e non è passato inosservato diventando un vero e proprio caso su cui si sta indagando.

Le indagini

Il biglietto in questione, indirizzato alle forze dell'ordine, riporta: «Ho ucciso un uomo, l’ho sepolto nel cantiere a nord, date lui sepoltura cristiana vi prego». Da allora si sono attivate le ricerche, come conferma in studio Francesco Garcea, capo della squadra mobile, che ha dichiarato: «Abbiamo avviato le indagini. Sono lunghe e speriamo di arrivare alla verità». Non si esclude tuttavia l'ipotesi di uno scherzo, come ha ricordato la stessa conduttrice Federica Sciarelli, facendo presente che nel comune di Villasanta ci sono 800 residenti e un fatto simile sarebbe passato tutt'altro che inosservato.

Il mistero si infittisce

Le forze dell'ordine hanno spiegato in diretta di essersi recati nel luogo indicato, ma a quel punto il mistero si è infittito dopo il ritrovamento di un secondo biglietto che riportava le seguenti parole: «So che hai ucciso un uomo, ti teniamo d’occhio». Il messaggio risalirebbe a circa un mese prima delle elezioni. Il capo della squadra mobile ha poi concluso: «Non so se si tratta di uno scherzo, ma il nostro compito è di fare indagini: vedremo».

