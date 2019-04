Gli airbag della sua Toyota Aygo ormai quasi ferma nel parcheggio di un supermercato di Brondolo di Chioggia (Venezia) scoppiano all'improvviso: panico (e qualche lesione al volto) per V.C., 73enne pensionata chioggiotta. E' accaduto nei giorni scorsi. Gli airbag della sua auto, acquistata nel 2014, sono improvvisamente esplosi, colpendo la donna ed emettendo un intenso fumo bianco. La vicenda poteva avere conseguenze più gravi, considerando che V.C. è una nonna che utilizza quelle vettura quasi esclusivamente per andare a prendere i nipoti a scuola e con loro dentro il rischio sarebbe stato enorme. E' l'associazione dei consumatori Adico a rendere noto il caso.



« L'avvenimento, che ci ha lasciati basiti, – commenta Carlo Garofolini, presidente dell'Adico -. Secondo il racconto della nostra socia, l'auto era appena entrata nel parcheggio e si stava muovendo a pochi chilometri orari, per cercare una sosta. Nulla, insomma, giustifica lo scoppio degli airbag » . La vettura è stata prima trasportata a un concessionario autorizzato di Borgo San Giovanni, che non è potuto intervenire essendo l'auto fuori garanzia (seppur la macchina dal momento dell'acquisto ha percorso solo 8 mila chilometri). Poi è stata collocata in una carrozzeria e solo ora è tornata fra le braccia della casa madre. « Chiederemo la riparazione gratuita del mezzo e un adeguato risarcimento – continua Garofolini – Intanto invitiamo la Toyota ad analizzare attentamente questo episodio » .