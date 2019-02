Un ago di rosmarino le perfora l'intestino: operata d'urgenza, 57enne salva per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva mal di pancia e vomito, ma non poteva immaginare cosa le stava accadendo: è successo a, in provincia di Pisa, ad una, operata d’urgenza e a cui è stata salvata la vita appena in tempo. Ne parla oggi il quotidiano Il Tirreno: la donna aveva l’intestino perforato da uned era a rischio peritonite.Inizialmente la 57enne pensava ad una forma grave di influenza: ma dopo che la sua situazione di salute continuava a peggiorare, è andata in ospedale, dove i medici hanno rilevato la presenza di unnel suo intestino. Inoltre i valori dei globuli bianchi erano sballati, segno che era in corsoColpa di un ago di rosmarino, pietanza che aveva mangiato a pranzo poche ore prima. La paziente, scrive Il Tirreno, è stata operata d'urgenza appena in tempo e ora sta meglio: si rimetterà tra qualche giorno. «Un giorno forse riderò anch’io di ciò che mi è capitato», ha detto al quotidiano toscano. La grande paura per fortuna fa parte solo del passato.