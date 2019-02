Frittelle in regalo, ma solo per bimbi italiani: «Agli stranieri già troppe agevolazioni»

Ultimo aggiornamento: 17:49

al luna park, perché quelli stranieri hanno, tramite le loro famiglie indigenti, troppe agevolazioni. Accade a, e l’iniziativa è di un consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca De Marchi, che per il pomeriggio di venerdì ha organizzato in un luna park una distribuzione di frittelle, dolci tipici della zona, solo per i bimbi con«Puntiamo lo sguardo - ha detto De Marchi - sulle famiglie extracomunitarie che in realtà godono per quanto riguarda l’infanzia di, mentre le famiglie mantovane spesso devono rinunciare allo svago con i figli perché subissate di pensieri riguardanti le». Ciò che non è chiaro è come dovrebbero reagire i poveri bambini extracomunitari davanti ad un'iniziativa che prevede regali per gli italiani e non per loro, solo per colpa delle loro origini o del loro colore della pelle.E se la Gazzetta di Mantova, che ha pubbicato la notizia, parla di «iniziativa choc e discriminatoria», anche sui social non tutti approvano l’idea del consigliere, ritenuta da alcuni utenti «aberrante» e «inumana». La stessa Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha preso le distanze: «Mi dissocio nella maniera più categorica dall’iniziativa che lede l’immagine di FdI - ha detto la Meloni, scrive Il Giornale​ - la annulli immediatamente e porga scuse pubbliche, o prenderemo provvedimenti nei suoi confronti».