Africano dimentica sul bus il portafogli con mille euro: l'autista lo trova e glielo restituisce

Un autista dell'Ataf di Foggia, l'azienda del trasporto pubblico urbano, ha trovato e restituito al proprietario, un cittadino africano, il portafogli con quasi mille euro, poco prima smarrito sull'autobus. L'episodio è avvenuto sabato in città. Il proprietario si era presentato al terminal dell'Ataf in piazza Vittorio Veneto per denunciare lo smarrimento del portafogli.



Gli operatori del Terminal sono risaliti al bus e si sono messi in contatto con l'autista della linea 28 Foggia-Borgo Mezzanone, che aveva ritrovato il portafogli e lo aveva già consegnato ai Carabinieri. Di tutt'altro tenore un altro episodio denunciato sempre sabato 20 giugno dall'azienda di trasporto pubblico: è stato fermato dalle forze dell'ordine un extracomunitario che ha estratto un coltello reagendo a un controllo dei verificatori Ataf. Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 13:01

