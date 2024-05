Aeroporto di Bologna chiuso per sicurezza dopo il ritrovamento di una pistola, poi il dietrofront: «Errore di lettura»

di Redazione web

È tornato in attività l'Aeroporto Marconi di Bologna, dopo due ore di stop, seguite a un allarme sicurezza scattato nel primo pomeriggio. L'allarme della Polaria è partito dopo che, a quanto si apprende, sarebbe stata trovata una pistola in una valigia. Ma ci sarebbe un errore. Tutti i voli previsti dalle 14.30 in poi sono slittati al tardo pomeriggio. Diversi i voli in arrivo sono invece stati dirottati su altre destinazioni.

Cosa è successo

Secondo quanto riferisce Adnkronos da fonti investigative, all'origine di tutto, spiegano gli inquirenti, un nuovo macchinario arrivato di recente all’aeroporto che, non è ancora chiaro se per errore umano o tecnico, avrebbe creato un alert in quanto sembrava ci fosse una sagoma di una pistola in una valigia.

«Errore di lettura»

