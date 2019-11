Venezia, risveglio con l'acqua alla gola. Peggio del previsto: marea già a 150 cm. Due morti a Pellestrina

Alle 12.00 conferenza stampa con @zaiapresidente e Angelo Borelli @DPCgov

Chiederemo stato di crisi. Cittadini e imprese raccolgano materiale utile a dimostrare danni subiti. Nei prossimi giorni comunicheremo modalità per richiesta di contributo

Info: https://t.co/SzLWTGi5XM pic.twitter.com/NDXsFLo34R — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 13, 2019

mia zia e mia madre sono uscite per vedere lo stato della nostra bottega e questa è la situazione #venezia pic.twitter.com/QItmPg3VjE — clara🌹 (@gomezshollvnd) November 13, 2019

ercoledì 13 novembre, l'attività scolastica di ogni ordine e grado è stata sospesa. La chiusura varrà per gli istituti del centro storico di Venezia, delle isole, di Lido e Pellestrina.



BLACK OUT

Black out segnati in molte parti del Lido e in campo Santa Margherita.

Martedì 12 Novembre 2019, 21:12

