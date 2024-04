Assessore comunale ucciso a coltellate in pieno giorno mentre cammina vicino al centro, morto ​Pierluigi Beghetto

di Redazione Web

Omicidio questa mattina, 21 aprile, a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Un uomo è morto accoltellato in paese. Secondo il quotidiano Il Giorno la vittima è Pierluigi Beghetto, assessore comunale di 53 anni. Il delitto si è consumato intorno alle 9,30 in via Verdi, non distante al centro del paese.

Ancora sconosciuta la dinamica

Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri della Compagnia di Lecco, con indagini coordinate dalla Procura di Lecco. Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l'elisoccorso. Sono in corso i primi accertamenti per cercare i ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA