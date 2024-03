Folle lite tra adolescenti: ragazzina di 14 anni ferita a coltellate da una 15enne, è gravissima

di Redazione web

Follia nel Bresciano. Una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una lite. L'aggressione è accaduta a Roè Volciano in provincia di Brescia. La vittima, trasferita in ospedale in condizioni serie.

Tentato omicidio tra ragazzine di 15 anni

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Salò e la Procura dei minori, che sta valutando se procedere con un’accusa di tentato omicidio. I militari stanno raccogliendo le testimonianze di chi era presente, ciò che è sicuro è che la 15enne ha estratto un coltello e ha colpito con diversi fendenti la coetanea. Alcuni testimoni hanno allertato i carabinieri al 112: sul posto anche le ambulanze.

Una 14enne gravissima all'ospedale

La ragazzina ferita di 14 anni ha ricevuto le prime cure sul posto, poi i soccorritori l’hanno caricata a bordo del mezzo di soccorso e trasferita a sirene spiegate in ospedale. Gli ultimi aggiornamenti parlano di condizioni molto gravi, anche non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA