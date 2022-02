Tradimenti, a febbraio è boom di incontri extraconiugali: il picco proprio a San Valentino

Quadruplicate le iscrizioni ad Incontri-ExtraConiugali.com nel giorno di San Valentino. Una tendenza che si ravvisava anche il giorno precedente, il Mistress Day, e che si è confermata anche il giorno successivo, San Faustino. Negli ultimi 12 mesi, Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha registrato 479.452 nuove iscrizioni, con una media di 1.314 iscrizioni giornaliere. «Ma il 14 febbraio, il giorno di San Valentino si è registrato un picco di 5.274 iscrizioni» spiega Alex Fantini, fondatore del portale.

«Certo è che la Festa degli Innamorati ha perso di significato, le coppie non festeggiano più, anzi scoppiano proprio in questi momenti più simbolici» ricalca Fantini. Il 14 febbraio la crescita di iscrizioni al portale specializzato in scappatelle è stata del +301%, ma già il 13 febbraio - il Mistress Day, il giorno degli amori clandestini - il portale ha registrato un raddoppio (+103%) che ha portato a 2.665 iscrizioni. «Oltretutto era anche domenica, il giorno in cui scoppiano la maggior parte delle coppie» sottolinea Alex Fantini.

«La domenica - prosegue il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com - è statisticamente il giorno della settimana in cui ci si lascia di più perché è il giorno in cui maggiormente si condividono gli spazi senza troppi impegni che distolgano i pensieri. La routine domenicale di fare poi quasi sempre le stesse cose non aiuta certo la passione e lascia troppo tempo libero in cui ci si focalizza spesso sui problemi». Poi ancora, lunedì 15 - San Faustino, festa dei single - la tendenza verso l’amore extraconiugale è rimasta elevata, con 3.248 nuove iscrizioni al portale (+147%). «E sì perché anche i single si iscrivono ai portali di incontri extraconiugali. Moltissimi uomini e donne, delusi dalle app generaliste, si iscrivono per cercare una relazione senza troppe complicazioni» chiarisce Alex Fantini.

Tutto fumo e niente arrosto? No, questa volta gli italiani non sono per niente platonici: l’amore clandestino in questi giorni si è davvero consumato: Incontri-ExtraConiugali.com lo ha potuto appurare attraverso un sondaggio su un campione di mille uomini e mille donne iscritte al sito. «Hai tradito il tuo partner il 13 febbraio?» Risponde di sì il 22% degli uomini ed il 16 percento delle donne. In media il 19% degli iscritti di entrambi i sessi. «Hai tradito il tuo partner il 14 febbraio?» Risponde di sì il 9% degli uomini ed il 7% delle donne. In media l’8% degli iscritti ha infatti tradito proprio nel giorno di San Valentino, gli uomini in numero leggermente superiore. «Hai tradito il tuo partner il 15 febbraio?» Risponde di sì il 15% degli uomini ed il 21% delle donne. In media il 18% degli iscritti hanno tradito nel giorno di San Faustino, le donne in numero maggiore. «Tradirai il tuo partner entro i prossimi 12 giorni?» Risponde di sì il 30% degli uomini ed il 36% delle donne. In media il 33% degli iscritti tradirà il partner entro fine mese.

«Dopo pochi anni insieme routine e noia sono infatti all’ordine del giorno. In questi casi un tradimento - in totale discrezione e anonimato - è quello che ci vuole per dare una scossa alla propria vita ed in molti casi arrivare anche a salvare le relazioni preesistenti. Paradossalmente, infatti, una relazione extraconiugale può riuscire a rendere più solido il matrimonio e più stabili anche le coppie non sposate» sostiene il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

