Cecilia Rodriguez parla dell'amore e dei suoi ex: la frecciatina a Francesco Monte

Cecilia Rodriguez, felicemente legata a Ignazio Moser, parla dei suoi ex e dell'amore. Parole che suonano come una frecciatina a Francesco Monte, lasciato durante l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, proprio dopo aver incontrato Ignazio Moser. La sorella minore di Belen ha condotto Ex On The Beach Italia con il fidanzato e ha toccato l'argomento ex.

In occasione di San Valentino il profilo YouTube di MTV Italia ha pubblicato un video nel quale Cecilia Rodriguez ha risposto ad alcune curiosità a proposito dell’amore. Alla domanda su quante volte sia stata innamorata ha risposto: «Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio».

L'argentina, dunque, sembra non aver mai nutrito un forte sentimento per il ragazzo al quale è stata legata per quattro anni. Cecilia ricorda anche che per Ignazio ha avuto un colpo di fulmine: «Appena l’ho visto ho detto ‘Oh dio, io lo voglio’, ma ero fidanzata e non potevo. Alla fine è stato colpo di fulmine perché appena l’ho visto mi è piaciuto».

I rapporti con Francesco Monte, però, sono buoni, Lo scorso ottobre 2021 i due si sono incontrati in un locale milanese. Moser e Monte hanno parlato amabilmente, mentre Cecilia è rimasta in disparte. Alla domanda su cosa l'ha fatta innamorare di Ignazio, la 31enne ha risposto: «Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 15:28

