X Factor, il duo misterioso canta "We Are All Animals". Morgan: «Li voglio in tour con me»

Duo misterioso, Mr e Mrs Formidable si presentano sul palco di X Factor 2023 – ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – con le loro maschere di lattice nero. Accendono la curiosità con il loro look, ma subito dopo tolgono ogni dubbio con il loro inedito “We Are All Animals”: 4 sì e complimenti da Morgan che, prima di congedarli, si avvicina per verificare che esistano davvero, visto che li vorrebbe con sé in tour.

