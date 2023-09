Sara lascia il lavoro nell'azienda multinazionale per fare la cantante: «Stare bene è più importante dei soldi»

di Redazione web

Lasciare il lavoro per provare a diventare una cantante di successo. Qualcuno lo definirebbe un salto nel vuoto. Di certo, una scelta coraggiosa. Forse pagherà, forse no. Ma di certo, Sara Sorrenti non ha intenzione di tornare indietro: «Pensavo solo al dovere, ma stare bene è più importante», ha detto.

La ragazza, originaria di Vibo Valentia in Calabria, lavorava in un'azienda multinazionale in Belgio. Un giorno si è resa conto che quella vita le andava stretta. Così ha lasciato tutto e ha seguito il suo sogno, quello di fare la cantante.

Sara Sorrenti, sorpresa a X Factor

Ha scelto X Factor per provare a dare una svolta alla sua carriera. «Ho fatto musica tanti anni fa, poi ho interrotto per seguire un percorso lavorativo differente. Ho fatto la vita da ufficio, ho lasciato la musica perché pensavo che le cose serie fossero altre...», le sue parole.

«Ho fatto tutto il percorso accademico in Economia, poi ho trovato lavoro in una multinazionale a Bruxelles, in ambito tasse. Stavo bene, lavorando con gente fantastica, guadagnavo bene. Ma era solo dovere, dovere, dovere. Quando ho capito che per stare bene c'è bisogno anche di altro, ho deciso di concentrarmi sulla musica. A ottobre 2022 ho lasciato il lavoro», ha raccontato. «Mio fratello mi ha accompagnato a X Factor, lui ci crede tanto, mi dice: "Ce l'hai"».

Malati di gioia

Sara Sorrenti ha cantato un suo inedito, che si intitola "Malati di gioia".

