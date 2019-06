Uomini e donne, Rosa Perrotta quasi mamma: «Stanca e gonfia, ma sta per arrivare mio figlio Domenico»

Martedì 18 Giugno 2019, 18:34

sta per diventare mamma. Durante l’estate infatti l’ex tronista e naufraga all'Isola dei Famosi e il compagno Pietro Tartaglione, conosciuto sotto i riflettori di “” di Maria De Filippi, diventeranno genitori del loro primo figlio, Domenico.Manca poco e il fisico un po’ ne risente: “Mi sento gonfia e un po’ stanca – ha fatto sapere al Magazine di “Uomini e donne” - Ahimè il mal di schiena è ormai la mia croce, ma fortunatamente manca poco alla nascita di Domenico che avverrà con un parto naturale. Tutto sommato fisicamente sto abbastanza bene anche i chili di più sul mio corpo esile si fanno sentire. Di sicuro mi manca la libertà di movimento! Sono una donna molto dinamica e, alle volte, l’ingombro della pancia mi ricorda che non posso più fare certe cose”.Per l’educazione sceglie il modello insegnato dalla mamma: “Mia madre è stata piuttosto severa e rigida con noi figli quando eravamo piccoli. Si è addolcita quando siamo cresciuti. Di certo anche io non lo accontenterò in tutto: voglio che, come me, cresca con il senso del dovere e del sacrificio e che impari presto a meritarsi le cose”.La nascita del piccolo non cambierà troppo la sua vita: “Continuerò a fare la mia vita, il mio lavoro. Questa gravidanza è stata una parentesi. Riprenderò a fare quello che facevo, anche se in realtà non ho smesso di lavorare nemmeno in gravidanza!”.