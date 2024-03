Lavinia Mauro: «Ho subito un intervento delicato, la ripresa sarà lenta». Di Alessio Corvino nessuna traccia

di Dajana Mrruku

Lavinia Mauro ha dovuto affrontare un momento molto difficile e l'ha voluto condividere con i suoi su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne ha subito un intervento molto delicato di cui non ha voluto raccontare molto domenica 17 marzo, quando ha dato l'annuncio ai suoi follower, «più avanti vi racconterò di più», ha scritto, ma intanto i fan si sono molto preoccupati.

«Mi hanno operata»

Mauro ha aggiornato i suoi fan con poche parole sulla sua condizione di salute: «Buondì gente, oggi vi do un buongiorno un po’ differente.

Gli indizi della rottura con Alessio Corvino

I fan sono rimasti in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre la ragazza non ha ancora menzionato Alessio Corvino, il suo attuale fidanzato, insinuando qualche dubbio sulla loro relazione. Che i due siano in crisi? La coppia, effettivamente, non ha condiviso molti post e momenti insieme negli ultimi giorni, probabilmente a causa dell'intevento dell'ex tronista. Tuttavia, Corvino sembra sereno su Ig. Non è passata inosservata, inoltre, l'assenza social, lo scorso 8 febbraio, ormai più di un mese fa, del ragazzo nelle foto di laurea in Scienze Politiche di Mauro.

