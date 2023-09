Lutto a Uomini e Donne: è morto un ex cavaliere del Trono Over. L'annuncio dei figli su Facebook

di Redazione web

Il Trono Over è sempre stato molto seguito dai fan di Uomini e Donne perché i personaggi all'interno del programma hanno sempre regalato momenti molto divertenti e leggeri. Tra di loro sono nate amicizie e dissapori e, a volte, anche qualche amore. Le dame e i cavalieri si rimettono in gioco per trovare un partner sincero e lelale, o anche solo un'amicizia da coltivare.

Purtroppo oggi, 16 settembre, uno dei cavalieri più amati e ricordati dal pubblico si è spento. Ad annunciarlo sono stati i figli tramite un post su Facebook. Andiamo a leggere il comunicato.

Temptation Island, Gabriela Chieffo nel mirino dei social dopo i ritocchini: «Irriconoscibile, hai esagerato»

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino in studio. L'anello fa sognare: «Matrimonio in vista?»

«Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo e per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook.

Donato Barbuzzi è stato uno di protagonisti di Uomini e Donne fino al 2014 quando uscì dal programma perché si era innamorato di una donna conosciuta all'esterno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA