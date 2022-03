Nuova delusione per Gemma Galgani. Verso l'addio a Uomini e Donne?

A “Uomini e donne” continua la ricerca dell’amore per Gemma Galgani. Secondo le anticipazioni diffuse in rete sul programma infatti la dama del trono over avrebbe ricevuto un secco “no” dal suo nuovo cavaliere, e chissà che l’ennesima delusione sentimentale non la porti a scegliere di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani (Instagram)

U&D, nuova delusione per Gemma Galgani

Gamma Galgani continua a cerca l’amore a “Uomini e donne”. Durante la sua avventura nel programma di Maria De Filippi Gemma ha conosciuto diversi cavalieri, senza mai trovare (tranne per qualche breve eccezione) quello giusto per lei.

Ultimamente Massimiliano, a cui era interessata, ha infatti deciso di lasciare il programma con Nadia, regalandole l’ennesima delusione sentimentale e spingendo la sua acerrima nemica, Tina Cipollari a intervenire sulla questione: «Tutti che se ne vanno – ha fatto sapere l’opinionista - e tu sei ancora qui al chiodo».

Tina Cipollari (Instagram)

Nuovo capitolo quello si Franco Fioravanti. La dama aveva messo gli occhi sul di lui, dedicandogli un messaggio e aspettando un suo invito a cena. La proposta però non è mai arrivata e, stando alle indiscrezioni diffuse in rete, il cavaliere sarebbe stato dunque costretto a confessare di non essere interessato ad approfondire la conoscenza con lei. Un nuovo “no” che potrebbe spingere Gemma, come consigliato da Tina, a lasciare il programma, dato che dopo tanti anni non è riuscita a trovare un compagno stabile. Staremo a vedere cosa accadrà, ma di sicuro se la damma rimarrà nel dating show non mancheranno gli ormai leggendari scontri con la Cipollari

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 14:20

