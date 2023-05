Marialaura De Vitis: «Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, il trono più veloce della luce»

di Redazione Web

Marialaura De Vitis, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha espresso la sua opinione sulla rottura tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli. Negli ultimi giorni, la coppia ha ufficializzato la loro rottura sui social scatenando diverse reazioni tra i fan. In molti hanno insinuato addirittura che il tronista abbia organizzato tutto per ottenere maggiore popolarità.

Per diversi giorni la notizia è stata così tanto discussa tant'è che nelle ultime ore, Marialaura De Vitis, è intervenuta sulla questione. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Marialaura De Vitis, nelle sue ultime Instagram stories, ha risposto ad un box di curiosità da parte dei fan.

«Il trono più veloce della luce. Peccato per lui che si meritava di trovare l'amore. Ma secondo me ha fatto una scelta affrettata e forzata. Mi dispiace non sia andata bene con la ragazza ma era prevedibile, dai», ha sottolineato Marialaura De Vitis.

«L'unica cosa che mi fa strano è che non si siano dati neanche il tempo e la possibilità di conoscersi veramente visto che nel programma avevano fatto due esterne in croce e dopo una settimana dalla scelta avevano già ufficializzato la rottura. Boh, contenti loro», ha concluso l'ex naufraga.

