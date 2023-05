Uomini e donne, tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli amore già finito: l'indizio che conferma tutto

di Redazione web gossip

La storia d'amore tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli è già al capolinea. I due sono usciti dagli studi del dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne, solo il 10 maggio e la loro fiaba è già all'ultimo capitolo. Le voci di una possibile rottura giravano già da qualche giorno, ma oggi Luca Daffrè ha confermato quanto già si sospettava. Ma cosa è successo? Come hanno accolto la notizia i fan della coppia?

La conferma sui social

Questa mattina Luca Daffrè ha rotto il silenzio e ha confessato tramite storia su Instagram che lui e Alessandra Fumagalli non stanno più insieme.

Ecco la sua dichiarazione: «Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle “amiche” invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni.

Luca non si è pentito della scelta fatta a Uomini e Donne, ma le diversità tra i due hanno reso la loro conoscenza fuori più difficile del previsto.

I commenti dei fan di Uomini e donne

I fan di Uomini e donne non hanno preso bene la notizia. Infatti, secondo loro si è trattata di una scelta molto frettolosa, decisa perchè la fine del programma in vista della pausa estiva era imminente. Inoltre, in molti accusano Daffrè di non essere pronto per una storia seria, ma lui nella sua dichiarazione dice di aver richiesto il confronto, ma questo non è mai avvenuto perchè Alessandra ha preferito confidarsi con le sue amiche.

I fan sono rimasti scioccati dalla notizia perchè le loro esterne, seppur poche, erano emozionanti e la chimica tra i due era molto potente. A volte però non basta.

