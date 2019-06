Giulia de Lellis e Iannone: è amore social. Tutte le foto della vacanza in Sardegna

Lunedì 24 Giugno 2019, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono in vacanza in Sardegna e documentano tutto sui profili social. Insieme a loro, la famiglia di lei. Nipotina amatissima compresa, che sembra essersi subito affezionata al nuovo amore della zia. Tra giochi, baci passionali e tag romantici, i due condividono il loro amore sui social. Un amore che cresce ogni giorno di più.il tronista di Uomini e Donne che l'ha resa celebre, Giulia si gode onde e sole insieme al suo centauro. Tra calci al pallone, tuffi in piscina e battute di pallavolo, la coppia si gode notti di divertimento insieme agli amici, ascoltando musica a tutto volume in auto.