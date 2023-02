William, il principe imbarazzato: «Questo non so proprio farlo». Ecco cosa ha dichiarato

Il principe William ha elogiato gli abitanti di St Vincent's Passage per le loro capacità artistiche, durante la visita alle due strutture ristrutturate e riaperte a sostegno dei senzatetto. William ha ironizzato sulle sue abilità, quando gli è stato chiesto se voleva provare a disegnare: «Assolutamente no! Non so disegnare, lo sanno tutti!» ha scherzato.

Re Carlo III, principe Andrea disperato: non percepirà più il suo assegno annuale da 249.000 sterline

Re Carlo III, l'incoronazione si avvicina: ecco quanto costerà all'Inghilterra

Carlo trema al pensiero dell'incontro tra Harry e William: ecco quando potrebbe accadere

Principe William e la solidarietà

Il principe, patrono dell'ente, ha incontrato volontari e residenti per ascoltare gli effetti positivi delle nuove strutture. La fondazione, nata nel 1980, ha aiutato più di 135.000 senzatetto. Il principe William, insieme a suo fratello Harry, ha visitato The Passage per la prima volta con la mamma Diana nel 1993, come parte dell'impegno della principessa a instillare nei figli la passione per l'aiuto agli altri.

L'anniversario

Per celebrare il 40º anniversario di The Passage avvenuto nel 2021, William ha pubblicato un tweet commovente in omaggio alla fondazione e a sua madre.

Ending homelessness must be more than a wishful aspiration. It should be viewed as an achievable goal – one that we can and must accomplish by working together. pic.twitter.com/e6TjZXqScB — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 23, 2023

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- La pesante profezia di Lady Diana sul Principe William: cosa aveva affermato sul futuro del suo primo figlio. Accadrà davvero?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA