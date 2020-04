Wanna Marchi, dalle televendite alla cucina: in tempi di coronavirus diventa food blogger

Wanna Marchi si reinventa e in tempi di coronavirus e isolamento forzato diventa una food blogger. L’ex televenditrice, nei guai giudiziari dopo alcuni servizi di “Striscia la notizia”, si è allontanata dal mondo della tv per dirigersi direttamente in cucina.

Dal suo account Instagram, assieme all’inseparabile figlia Stefania Nobile, attraverso veri e proprio video tutorial o semplici foto, insegna ricette ai suoi fan. Quello della cucina per la Marchi è una passione “certificata”. Nel 2010, spiega l’ex televenditrice in un video in cui mostra l’attestato, presso la casa circondariale di bologna ha frequentato un corso di cucina di 200 ore e, mentre era in carcere, ha “deliziato con la mia cucina ben 92 detenute”.

I menù proposti dalla Marchi sono classici e prevedono fra glia altri piatti come il pollo al limone, carciofi con cappello, polpettine al sugo e fritte, involtini di vitello, e naturalmente tortellini e ragù alla bolognese, tutti molti apprezzati dai follower, sembra entusiasti della nuova scelta di Wanna.

