Viola Valentino, appello all'ex Riccardo Fogli: «Torniamo insieme come Al Bano e Romina»

“Le storie finiscono ma il sentimento persiste, si trasforma però vive. E, se è autentico, non scompare mai. Non può”, Viola Valentino lancia un appello al suo ex marito, il collega cantante Riccardo Fogli, con cui ha trascorso 23 anni della sua vita.

Anche se ha un nuovo compagno, il tempo trascorso insieme è stato indimenticabile (“Sì, sono stati ventitré anni e sono incancellabili – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - Io e Riccardo abbiamo vissuto momenti bellissimi. Ho avuto pure periodi in cui ho sofferto molto; ma non mi lamento”) e vorrebbe tornare sul palco con lui, come chiedono molti fan: “Io e Riccardo siamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così. Come Al Bano e Romina Power. Anzi, sarebbe bello che, al termine dell'emergenza coronavirus che ci sta bloccando tutti a casa, io e lui facessimo un concerto insieme. In Italia e magari pure all'estero! Ci penso da qualche giorno. Devo chiederglielo”.

L’occasione non mancherà, anche se i contatti non sono molti: “I rapporti tra me e Riccardo sono buoni. Non ci sentiamo proprio ogni giorno, ma ci scriviamo sempre anche solo per chiederei: "Come stai?". Adesso è in quarantena da solo in Toscana, la moglie i due figli sono da un’altra parte”.

