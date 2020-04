Francesco Facchinetti papà separato, il tweet d'amore per la figlia Mia che non può vedere: «Mi manchi da impazzire»

La quarantena è dura per tutti, soprattutto per quei genitori che non possono vedere i figli: è il caso di Francesco Facchinetti, che ha dedicato parole al miele su Twitter per la figlia Mia, avuta con la conduttrice Alessia Marcuzzi. La piccola vive con la mamma, e Francesco non può vederla per via della pandemia di coronavirus.

«Mi manchi da impazzire, amore mio... la prima cosa che faccio appena finisce la quarantena è baciarti fino a consumarti», scrive Facchinetti, postando una foto della bambina che abbraccia un gattino. La piccola Mia sta passando con mamma Alessia questo periodo di isolamento, che rende impossibile a molti genitori separati potersi ricongiungere con i propri figli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 12:31

