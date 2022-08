«Wanda Nara ha tradito Icardi con un calciatore sposato»: l'indiscrezione dall'Argentina

Il gossip attorno a Wanda Nara e Mauro Icardi si fa sempre più scottante. Dall'Argentina continuano a uscire nuovi rumors sulla coppia che, insieme a Francesco Totti e Ilary Blasi, vince indubbiamente il titolo di più chiacchierata di quest'estate. Da oltreocena sono certi: Wanda ha preso la decisione di divorziare dall'attaccante del Paris Saint Germain. E il motivo lascia senza parole.

L'indiscrezione choc

Nononstante i diretti interessati stiano cercando di smentire sui social qualsiasi rumors, le voci sulla loro crisi non si placano. Prima Icardi, poi Wanda Nara, su Instagram hanno pubblicato le foto in famiglia. Tutti allegri, felici e sorridenti di nuovo insieme. Ma in Argentina l'ultima indiscrezione è davvero choc. Secondo alcune voci, la showgirl e procuratrice starebbe frequentando un altro calciatore, anche lui sposato. E per Wanda Nara non sarebbe nemmeno la prima volta. Il matrimonio con Mauro Icardi, infatti, è nato dal tradimento che Wanda compì quando ancora era sposata con il suo ex Maxi Lopez.

La notizia

La notizia è stata diffusa da Lucas Bertero in esclusiva al programma «A la tarde». Da quando è diventato pubblico un audio WhatsApp della stessa Wanda Nara, dove l'imprenditrice parla di divorzio, non si sono fermate le speculazioni su quale sia stato il motivo della nuova crisi con l'attaccante argentino. «Wanda - racconta l'esperto di gossip - avrebbe già delle braccia tra cui consolarsi... Parliamo di qualcosa che non è di oggi, se pensiamo a tutti i suoi sporadici viaggi in Argentina per aprire negozi o promuovere i suoi marchi di cosmetici. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore sposato».

