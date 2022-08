Wanda Nara, il gossip si infiamma per il divorzio. La reazione di Icardi è furiosa: «Mi fate pena»

L'Argentina riaccende i riflettori sulla relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Da oltreoceano hanno subito aperto il secondo capitolo della telenovela ribattezzata Wandagate, ma dopo l'audio che ha fatto il giro del mondo, l'attaccante del Paris Saint Germain si infuria su Instagram.

Leggi anche > Wanda Nara e Icardi, divorzio in arrivo? Spunta l'audio di lei: «Non ne posso più»

L'audio della discordia

Dopo la lunga vicenda di tradimento legata all'attrice Eugenia «La China» Suarez dello scorso ottobre, su Wanda Nara e Icardi aleggia all'orizzonte, nuovamente, il divorzio. A rimettere in moto i rumors la voce di Wanda che in un messagio vocale inviato a Carmen, una delle sue dipendenti, senza mezzi termini afferma di essere andata in Argentina «perchè sto divorziando da Mauro. Lo sto organizzando. Sto organizzando le cose per il divorzio perchè non ce la faccio più». A mandare in onda l'audio di Wanda è stato un volto celebre della tv argentina, Ángel De Brito, nel programma «Los Angeles de la Mañana». Ma mentre è ancora un mistero chi abbia divulgato l'audio, Mauro Icardi reagisce con veemenza sul suo profilo Instagram.

Il mistero dell'audio

Dopo lo scalpore iniziale, molti in Argentina hanno iniziato a chiedersi chi abbia consegnato l'audio di Wanda Nara alla stampa. E nessuno lo sa con certezza. Le ipotesi parlano ovviamente della stessa Carmen per poi passare alla cugina e per arrivare fino a un'amica. Ma il polverone che ne è uscito ha raggiunto il mondo intero. Un mistero irrisolto che stride con la reazione dell'attaccante ex Inter, anche se qualche dubbio resta visto che non è ancora pervenuta nessuna smentita dalla diretta interessata. Così, mentre Wanda Nara prende tempo e non replica alle accuse di un audio che la riguarda, ci pensa Icardi a rispondere per le rime al Gossip sulla loro storia d'amore.

Icardi furioso

Sul suo account Instagram ha condiviso una storia piuttosto chiara. Mauro Icardi non entra nel merito del messaggio vocale, ma ci tiene a respingere ogni voce sulla loro crisi.

«Non so chi mi fa più pena chi si inventa cose della mia vita o tutti quelli che ci credono», si legge nella storia. Ma non finisce qui. Non contento della replica pubblica un video in cui si vede anche Wanda Nara distesa su un lettino a prendere il sole, con in sottofondo un audio che, in sostanza, dice «non ascoltare chi parla male di te» e che si conclude con un bacio appassionato tra i due. Una reazione per ritardare la difficile realtà o sincero? Questo ancora non è chiaro, ma sicuramente il Gossip internazionale continuerà a indagare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA